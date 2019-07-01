КАН-2019: Марокко на последних секундах переиграло ЮАР, Кот-д'Ивуар разгромил Намибию

В матче 3 тура группового этапа Кубка африканских наций ЮАР уступила Марокко, тогда как Кот-д'Ивуар разбил Намибию.

Кубок африканских наций. Группа D, 3 тур

Намибия – Кот-д'Ивуар – 1:4

Голы: Каматука, 71 – Градель, 39, Серей Діе, 58, Заа, 84, Корне, 89

ЮАР – Марокко – 0:1

Гол: Буссуфа, 90

КАН-2019: Нигерия сенсационно проиграла Мадагаскару, но вышла из группы, Египет победил Уганду

Марокко в матче 3 тура группы D встретилось с ЮАР. Команде из северной Африки хватало 1 очка ради 1 строчки в квартете, африканцам желательно было побеждать для увеличения шансов на плей-офф. Поединок шел к ничьей, пока Буссуфа не поразил ворота южноафриканцев на 90-й минуте матча.

Таким образом, Марокко набрало 9 очков и вышло в плей-офф с 1 строчки, ЮАР финишировал третьим с 3 пунктами, но еще сохраняет шансы на 1/8 финала.

Кот-д'Ивуар сыграл против аутсайдера группы Намибии. "Слоны" не имели особых проблем с оппонентом и одержали крупную победу. Намибия только временно вернула интригу на 71-й минуте встречи усилиями Каматуки. Ивуарийцы вышли в 1/8 финала со 2 строчки.