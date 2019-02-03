Кагава классно дебютировал за Бешикташ – дубль за 3 минуты после выхода на поле

Японский хавбек Синдзи Кагава классно начал свое выступление в чемпионате Турции.

Хавбек Синдзи Кагава дебютировал в чемпионате Турции в матче против Антальяспора, в котором Бешикташ победил со счетом 6:2.

Игроки Динамо забили 3 крутых гола подряд со штрафных – такого не было за весь сезон, новое оружие Хацкевича

Японский футболист вышел на поле на 81-й минуте матча. Через 19 секунд он забил дебютный гол за новую команду, а через две минуты оформил дубль.

Напомним, Бешикташ арендовал Кагаву в последний день зимнего трансферного окна.

Here's Shinji Kagawa scoring just 19 seconds into his Besiktas debut. pic.twitter.com/Q4h8vIOEEq — Oliver Trenchard (@OliverTrenchard) 3 февраля 2019 г.