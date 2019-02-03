toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ РОМА - МИЛАН

Кагава классно дебютировал за Бешикташ – дубль за 3 минуты после выхода на поле

20:57 119 Читати українською
Кагава классно дебютировал за Бешикташ – дубль за 3 минуты после выхода на поле
Синдзи Кагава / Фото: соцсети

Японский хавбек Синдзи Кагава классно начал свое выступление в чемпионате Турции.

Хавбек Синдзи Кагава дебютировал в чемпионате Турции в матче против Антальяспора, в котором Бешикташ победил со счетом 6:2.

Игроки Динамо забили 3 крутых гола подряд со штрафных – такого не было за весь сезон, новое оружие Хацкевича

Японский футболист вышел на поле на 81-й минуте матча. Через 19 секунд он забил дебютный гол за новую команду, а через две минуты оформил дубль.

Напомним, Бешикташ арендовал Кагаву в последний день зимнего трансферного окна.

Теги
Синдзи Кагава Синдзи Кагава Бешикташ Бешикташ Турция Антальяспор Антальяспор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
47
мин
Шахтер
10:00
Ботев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук