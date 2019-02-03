Кагава классно дебютировал за Бешикташ – дубль за 3 минуты после выхода на поле

Японский хавбек Синдзи Кагава классно начал свое выступление в чемпионате Турции.
Хавбек Синдзи Кагава дебютировал в чемпионате Турции в матче против Антальяспора, в котором Бешикташ победил со счетом 6:2.
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Японский футболист вышел на поле на 81-й минуте матча. Через 19 секунд он забил дебютный гол за новую команду, а через две минуты оформил дубль.
Напомним, Бешикташ арендовал Кагаву в последний день зимнего трансферного окна.