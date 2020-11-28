В рамках 11-го туру Ла Ліги Ельче розписав нічию з Кадісом. Звіт про цей та інші матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 11-й тур

Ельче – Кадіс – 1:1

Голи: Бойє, 38 – Хіменес, 55

Вилучення: Бойє, 45+4 (друга жовта)

Валенсія – Атлетіко – початок о 17:15

Уеска – Севілья – початок о 19:30

Програму дня відкривав поєдинок новачків Ла Ліги – Ельче приймав Кадіс. Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму зусиллями Бойє, якому вдався класний постріл з-за меж штрафного у дальній кут, але перед свистком на перерву автор голу отримав другу жовту картку.

Залишившись у більшості, гості зрівняли вже за десять хвилин по перерві – це Хіменес замкнув подачу з лівого флангу точним ударом головою. 1:1. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Прикро, адже Кадіс в разі перемоги міг наздогнати Реал Мадрид на межі зони Ліги чемпіонів.