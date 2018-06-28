Кабальєро: Тепер мою помилку можна вважати анекдотом

Голкіпер збірної Аргентини Віллі Кабальєро прокоментував вихід своєї команди у плей-офф ЧС-2018.

"Я вже відійшов від того, що сталося. Після виходу з групи мою помилку можна вважати анекдотом.

Дякую всім, хто мене підтримав, але я отримав так багато негативних повідомлень і навіть погроз на адресу мене і моєї сім'ї. Я визнаю свою помилку, але не очікував, що через футбол моїй родині доведеться пережити подібне", – написав Кабальєро в Інстаграмі.

Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1

Нагадаємо, у матчі 2 туру групового етапу ЧС-2018 воротар Аргентини допустився грубої помилки, після якої хорвати відкрили рахунок і в підсумку перемогли 3:0.

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Аргентина зустрінеться з Францією, матч відбудеться 30 червня, початок о 17:00.