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Кабальєро: Тепер мою помилку можна вважати анекдотом

10:27 429 Читать на русском
Кабальєро: Тепер мою помилку можна вважати анекдотом
Віллі Кабальєро / Фото з соцмереж

Голкіпер збірної Аргентини Віллі Кабальєро прокоментував вихід своєї команди у плей-офф ЧС-2018.

"Я вже відійшов від того, що сталося. Після виходу з групи мою помилку можна вважати анекдотом.

Дякую всім, хто мене підтримав, але я отримав так багато негативних повідомлень і навіть погроз на адресу мене і моєї сім'ї. Я визнаю свою помилку, але не очікував, що через футбол моїй родині доведеться пережити подібне", – написав Кабальєро в Інстаграмі.

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Нагадаємо, у матчі 2 туру групового етапу ЧС-2018 воротар Аргентини допустився грубої помилки, після якої хорвати відкрили рахунок і в підсумку перемогли 3:0.

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Аргентина зустрінеться з Францією, матч відбудеться 30 червня, початок о 17:00.

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
до матчу
2
дн
:
5
год
:
21
хв
Аргентина
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Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина Франція - Аргентина Чемпіонат світу-2018 Віллі Кабальєро Віллі Кабальєро
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