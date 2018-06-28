toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНГЛИЯ - БЕЛЬГИЯ СЕНЕГАЛ - КОЛУМБИЯ ЯПОНИЯ - ПОЛЬША ЮЖНАЯ КОРЕЯ - ГЕРМАНИЯ Новости ЧМ 2018

Кабальеро: Теперь мою ошибку можно считать анекдотом

10:27 83 Читати українською
Кабальеро: Теперь мою ошибку можно считать анекдотом
Вилли Кабальеро / Фото из соцсетей

Голкипер сборной Аргентины Вилли Кабальеро прокомментировал выход своей команды в плей-офф ЧМ-2018.

"Я уже отошел от случившегося. После выхода из группы мою ошибку можно считать анекдотом.

Спасибо всем, кто меня поддержал, но я получил так много негативных сообщений и даже угроз в адрес меня и моей семьи. Я признаю свою ошибку, но не ожидал, что из-за футбола моей семье придется пережить подобное", – написал Кабальеро в Инстаграме.

Турнирная сетка ЧМ-2018: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн – до полуфинала "выживет" лишь 1

Напомним, в матче 2 тура группового этапа ЧМ-2018 вратарь Аргентины допустил грубую ошибку, после которой хорваты открыли счет и в итоге победили 3:0.

В 1/8 финала чемпионата мира-2018 Аргентина встретится с Францией, матч состоится 30 июня, начало в 17:00.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
до матча
2
дн
:
5
час
:
21
мин
Аргентина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Аргентина Аргентина Франция - Аргентина Чемпионат мира-2018 Вилли Кабальеро Вилли Кабальеро
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
21
мин
Сенегал
17:00
Колумбия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук