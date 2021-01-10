"Із основних гравців взимку ніхто не піде": наставник Гента спростував трансфер Яремчука
Головний тренер Гента Хейн Ванхазебрук прокоментував трансферні плани клубу на січень 2021 року.
"Зазвичай ті, кого ми не хочемо відпускати, не йдуть. Хлопці, які занадто мало грають, можуть бути варіантом для від'їзду, але з основних гравців ніхто не піде", – наводить слова Ванхазебрука belgiumsoccer.
Гент визначився з сумою, яку прагне отримати за Яремчука – форвард може стати одним із найдорожчих українців
Раніше повідомлялось, що Гент бажає відпустити Яремчука лише в літнє трансферне вікно і навіть визначився із сумою, яку хоче отримати за гравця – не менше 20 млн євро.
Додамо, що Яремчук провів 22 матчі у поточному сезоні, відзначився 11 голами та 4 асистами. Transfermarkt оцінює форварда у 11 млн євро.