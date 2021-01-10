"Зазвичай ті, кого ми не хочемо відпускати, не йдуть. Хлопці, які занадто мало грають, можуть бути варіантом для від'їзду, але з основних гравців ніхто не піде", – наводить слова Ванхазебрука belgiumsoccer.

Гент визначився з сумою, яку прагне отримати за Яремчука – форвард може стати одним із найдорожчих українців

Раніше повідомлялось, що Гент бажає відпустити Яремчука лише в літнє трансферне вікно і навіть визначився із сумою, яку хоче отримати за гравця – не менше 20 млн євро.

Додамо, що Яремчук провів 22 матчі у поточному сезоні, відзначився 11 голами та 4 асистами. Transfermarkt оцінює форварда у 11 млн євро.

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