"Обычно те, кого мы не хотим отпускать, не уходят. Ребята, которые слишком мало играют, могут быть вариантом для отъезда, но из основных игроков никто не уйдет", – приводит слова Ванхазебрука belgiumsoccer.

Гент определился с суммой, которую хочет получить за Яремчука – форвард может стать одним из самых дорогих украинцев

Ранее сообщалось, что Гент желает отпустить Яремчука только в летнее трансферное окно и даже определился с суммой, которую хочет получить за игрока – не менее 20 млн евро.

Добавим, что Яремчук провел 22 матча в текущем сезоне, отметился 11 голами и 4 ассистами. Transfermarkt оценивает форварда в 11 млн евро.

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