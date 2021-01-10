"Из основных игроков зимой никто не уйдет": наставник Гента опроверг трансфер Яремчука
Главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук прокомментировал трансферные планы клуба на январь 2021 года.
"Обычно те, кого мы не хотим отпускать, не уходят. Ребята, которые слишком мало играют, могут быть вариантом для отъезда, но из основных игроков никто не уйдет", – приводит слова Ванхазебрука belgiumsoccer.
Гент определился с суммой, которую хочет получить за Яремчука – форвард может стать одним из самых дорогих украинцев
Ранее сообщалось, что Гент желает отпустить Яремчука только в летнее трансферное окно и даже определился с суммой, которую хочет получить за игрока – не менее 20 млн евро.
Добавим, что Яремчук провел 22 матча в текущем сезоне, отметился 11 голами и 4 ассистами. Transfermarkt оценивает форварда в 11 млн евро.