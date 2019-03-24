Італія – Фінляндія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Італія перемогла Фінляндію у 1 турі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Італія – Фінляндія.

Євро-2020. Відбірковий цикл, 1 тур, група J

Італія – Фінляндія – 2:0

Голи: Барелла, 7, Кін, 74

Італія у 1 турі відбіркового циклу Євро-2020 вдома приймала Фінляндію. Підопічні Роберто Манчіні відкрили рахунок вже на 7-й хвилині завдяки точному удару Ніколо Барелли. Після цього "Скуадра адзурра" мала більшу ігрову перевагу, а гості намагались шукати своє щастя на контратаках.

Євро-2020: Італія перемогла Фінляндію – Мойзе Кін відзначився дебютним голом за збірну

У другому таймі 19-річний нападник Мойзе Кін забив свій дебютний м'яч за національну команду. У підсумку, Італія здобула свої перші 3 очки. У наступному турі команда також вдома зіграє проти Ліхтенштейна. Фіни поїдуть до Вірменії.