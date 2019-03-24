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Италия – Финляндия – 2:0 – видео голов и обзор матча

00:50 4 Читати українською
Италия – Финляндия – 2:0 – видео голов и обзор матча
Италия – Финляндия – 2:0 / Федерация футбола Италии

Италия победила Финляндию в 1 туре отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Италия – Финляндия.

7’ Николо Барелла
74’ Мойзе Кин
 

Евро-2020. Отборочный цикл, 1 тур, группа J

Италия – Финляндия – 2:0

Голы: Барелла, 7, Кин, 74

Италия в 1 туре отборочного цикла Евро-2020 дома принимала Финляндию. Подопечные Роберто Манчини открыли счет уже на 7-й минуте благодаря точному удару Николо Бареллы. После этого "Скуадра адзурра" имела большее игровое преимущество, а гости пытались искать свое счастье на контратаках.

Евро-2020: Италия победила Финляндию – Мойзе Кин отличился дебютным голом за сборную

Во втором тайме 19-летний нападающий Мойзе Кин забил свой дебютный мяч за национальную команду. В итоге, Италия завоевала свои первые 3 очка. В следующем туре команда также дома сыграет против Лихтенштейна. Финны поедут в Армению.

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Евро-2020 Финляндия Финляндия Италия - Финляндия Италия Италия Видеоновости
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