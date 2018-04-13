Італія – Україна: став відомий час початку матчу

Товариський матч Італія – Україна відбудеться 10 жовтня 2018 року в Італії. Зустріч розпочнеться о 21:45.

Національні збірні Італії та України проведуть товариський поєдинок. Зустріч відбудеться в Італії 10 жовтня. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Місце та стадіон, на якому відбудеться поєдинок, наразі уточнюється. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Федерації футболу України та Італії домовились про проведення контрольного поєдинку 10 жовтня цього року.

Між собою ці команди зустрічалися 7 разів – Скуадра Адзурра здобула 6 перемог і ще один раз поєдинок завершився внічию.

До слова, 16 жовтня 2018 року збірна України зіграє проти Чехії в рамках Ліги націй.