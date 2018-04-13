toggle menu
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЛІГА ЄВРОПИ

Італія – Україна: став відомий час початку матчу

15:23 2622 Читать на русском
Італія – Україна: став відомий час початку матчу
Збірна України / фото Є. Кравса

Товариський матч Італія – Україна відбудеться 10 жовтня 2018 року в Італії. Зустріч розпочнеться о 21:45.

Національні збірні Італії та України проведуть товариський поєдинок. Зустріч відбудеться в Італії 10 жовтня. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Україна піднялася на 5 позицій у рейтингу ФІФА

Місце та стадіон, на якому відбудеться поєдинок, наразі уточнюється. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Федерації футболу України та Італії домовились про проведення контрольного поєдинку 10 жовтня цього року.

Між собою ці команди зустрічалися 7 разів – Скуадра Адзурра здобула 6 перемог і ще один раз поєдинок завершився внічию.

До слова, 16 жовтня 2018 року збірна України зіграє проти Чехії в рамках Ліги націй.

Товариські матчі

Італія - Україна: Середа 10 жовтня 2018

Італія
до матчу
180
дн
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне Збірна України Товариські матчі Італія - Україна Товариські матчі Україна Україна Італія Італія ФФУ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Кузик зацікавив Челсі, – португальські ЗМІ
    Україна — 15:41938 Кузик зацікавив Челсі, – португальські ЗМІ
20
год
:
59
хв
Саутгемптон
14:30
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук