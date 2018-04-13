Італія – Україна: став відомий час початку матчу

Україна — 16:22 361
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Шахтар – Динамо: фанат "гірників" виклав 41 тисячу гривень за можливість переглянути матч із лави запасних
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Ярмоленко справляє гарне враження, напругу в Борусії можна намацати, – Штегер перед дербі з ШалькеНімеччина — 16:05 413
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Шахтар мінімально переміг Динамо у чемпіонаті U-21Україна — 15:59 214
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Кузик зацікавив Челсі, – португальські ЗМІУкраїна — 15:41 938
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Фінал Ліги чемпіонів у Києві: телеканали "Україна" та "Футбол 1" проведуть пряму трансляцію матчуЛіга чемпіонів — 14:38 196
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