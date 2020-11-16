У рамках 5-го туру команда Італії на власному полі на класі переграла збірну Польщі. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Скуадра Адзурра" оформила по голу в кожному з таймів протистояння з поляками.

Бельгія – Англія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

На 27-й хвилині Жоржінью у своєму стилі реалізував одинадцятиметровий, призначений за фол проти Белотті при виконанні стандарту. А в другому таймі Інсіньє передачею з глибини розрізав оборону "Кадри" й створив нагоду для Берарді – Доменіко прийняв м'яч, хитнув оборонця і різко пробив у ближній кут – це 2:0. Перед цим збірну Польщі підвів Яцек Гуральскі, який у центрі поля грубо в'їхав в Белотті й пішов відпочивати достроково.

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