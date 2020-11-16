В рамках 5-го тура команда Италии на классе переиграла сборную Польши на своем поле. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

"Скуадра Адзурра" оформила по голу в каждом из таймов противостояния с поляками.

Бельгия – Англия – 2:0 – видео голов и обзор матча

На 27-й минуте Жоржиньо в своем стиле реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за фол против Белотти при выполнении стандарта. А во втором тайме Инсинье передачей из глубины разрезал оборону "Кадры" и создал возможность для Берарди – Доменико принял мяч, качнул защитника и резко пробил в ближний угол – это 2:0. Перед этим сборную Польши подвел Яцек Гуральски, который в центре поля грубо въехал в Белотти и пошел отдыхать досрочно.

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