"Англія – ​​звичайно, не Іспанія. У них інший стиль гри. Думаю, ми дві команди, які показали найбільше і заслужили найбільше вихід до фіналу Євро-2020. Потрібно просто побачити підсумковий рахунок, щоб зрозуміти, наскільки солідні ці збірні.

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У суперника багато кваліфікованих гравців на кожній ділянці поля. Їхній наставник тренує збірну з Євро-2016. Їм зовсім необов'язково перебувати у домінуючій позиції на полі, як це було у випадку зі збірною Іспанії. При цьому як тільки вони отримають хоча б напівмоменти, щоб забити, вони постараються їх реалізувати. Англія – ​​дуже хороша команда.

У неділю нам будуть потрібні як гаряче серце, так і холодна голова. Без цього ти просто не зможеш вижити, борючись на Вемблі проти збірної Англії. Будуть моменти, коли нам потрібно буде бути більш зухвалими, як і ті, коли потрібно буде діяти з холодним розрахунком, намагаючись тримати ситуацію під контролем. Неможливо навіть думати про те, що ми будемо здатні домінувати протягом усіх 90 хвилин. Це фінальна битва, і щоб вийти з неї переможцями, ми повинні бути впевнені в тому, що кожна найдрібніша деталь доведена до досконалості.

І Кейн, і Лукаку – нападники світового рівня. Я все ще пам'ятаю момент, коли мені довелося вперше зіграти проти Харрі Кейна – це був товариський матч. Він відразу ж вразив мене своїм різноманіттям різних навичок. Харрі дуже технічний, чудово б'є з дистанції, хороший в повітрі, пробиває штрафні. Завжди добре протистояти нападникам такого рівня. Це буде складний бій, я перебуваю в передчутті", – цитує К'єлліні сайт УЄФА.

Англія та Італія розіграють долю головного трофею Євро-2020 11 липня, початок о 22:00.

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