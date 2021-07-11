"Англия – конечно, не Испания. У них другой стиль игры. Думаю, мы две команды, которые показали больше всех и заслужили больше всех на выход в финал Евро-2020. Нужно просто увидеть итоговый счет, чтобы понять, насколько солидны эти сборные.

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У соперника много квалифицированных игроков на каждом участке поля. Их наставник тренирует сборную еще с Евро-2016. Им совсем не обязательно находиться в доминирующей позиции на поле, как это было в случае со сборной Испании. При этом как только они получат хотя бы полумоменты, чтобы забить, они постараются их реализовать. Англия – очень хорошая команда.

В воскресенье нам потребуются как горячее сердце, так и холодная голова. Без этого ты просто не сможешь выжить, сражаясь на Уэмбли против сборной Англии. Будут моменты, когда нам нужно будет быть более дерзкими, как и те, когда нужно будет действовать с холодным расчетом, пытаясь держать ситуацию под контролем. Невозможно даже думать о том, что мы будем способны доминировать на протяжении всех 90 минут. Это финальная битва, и чтобы выйти из него победителями, мы должны быть уверены в том, что каждая мельчайшая деталь доведена до совершенства.

И Кейн, и Лукаку – нападающие мирового уровня. Я все еще помню момент, когда мне пришлось впервые сыграть против Харри Кейна – это был товарищеский матч. Он сразу же поразил меня своим многообразием различных навыков. Харри очень техничный, прекрасно бьет с дистанции, хорош в воздухе, пробивает штрафные. Всегда хорошо противостоять нападающим такого уровня. Это будет сложный бой, я нахожусь в предвкушении", – цитирует Кьеллини сайт УЕФА.

Англия и Италия разыграют судьбу главного трофея Евро-2020 11 июля, начало в 22:00.

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