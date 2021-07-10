"Буде важкий матч. Збірна Італії – прекрасна команда. До того ж з багатою історією перемог на великих турнірах. У них багато досвіду, є індивідуально сильні гравці, але головне – згуртований колектив. Буде важка битва, але ми знаємо, що наша команда має достатньо сил для перемоги.

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Треба тільки зосередитися на собі, ретельно підготуватися і підійти до матчу з тим же настроєм, з яким підходили до всіх інших: не сумніватися в тому, що ми здатні виграти. У важливих матчах, в великих фіналах результат визначають дрібниці. Ми повинні зробити так, щоб вони склалися в нашу користь.

Перемога зі збірною перевершує будь-яку можливу перемогу з клубом, і у нас є така можливість. Наша країна давно не виходила у фінал, і ми повинні хапатись за такий шанс обома руками", – цитує Кейна сайт УЄФА.

Нагадаємо, Італія та Англія зустрінуться у фіналі Євро-2020 вже 11 липня, початок о 22:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться на Вемблі.

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