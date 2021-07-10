"Будет тяжелый матч. Сборная Италии – прекрасная команда. К тому же с богатой историей побед на крупных турнирах. У них много опыта, является индивидуально сильные игроки, но главное – сплоченный коллектив. Будет тяжелая битва, но мы знаем, что наша команда имеет достаточно сил для победы.

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Надо только сосредоточиться на себе, тщательно подготовиться и подойти к матчу с тем же настроением, с которым подходили ко всем остальным: не сомневаться в том, что мы способны выиграть. В важных матчах, в больших финалах результат определяют мелочи. Мы должны сделать так, чтобы они сложились в нашу пользу.

Победа со сборной превосходит любую возможную победу с клубом, и у нас есть такая возможность. Наша страна давно не выходила в финал, и мы должны хвататься за такой шанс обеими руками", – цитирует Кейна сайт УЕФА.

Напомним, Италия и Англия встретятся в финале Евро-2020 уже 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени. Поединок состоится на Уэмбли.

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