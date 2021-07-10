"Фінали таких турнірів проходять в жорсткій безкомпромісній боротьбі з першої і до останньої секунди. Вирішальним чинниками можуть стати збалансованість складу, хороша фізична підготовка, дисципліна в командній грі, підстраховка. Зазначу, що комплектація складу збірних Італії та Англії перебуває на дуже високому рівні, багато зіркових гравців, що напевно до душі вболівальникам.

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У англійців є невеликі прогалини при поверненні з атаки в оборону, але в інших аспектах команда Гарета Саутгейта виглядає солідно. Всі лінії працюють взаємопов'язано і збалансовані за виконавською майстерністю, атаки проходять на високих швидкостях, регулярно створюються небезпечні моменти. Сподіваюся, що багатомільйонна армія вболівальників побачить вживу на Уемблі і по телебаченню змістовну гру, отримає задоволення і забиті м'ячі. Особисто я буду вболівати за збірну Англії і сподіваюся побачити на табло в кінці гри рахунок 1:0 або 2:1 на користь англійців", – зізнався Лужний у коментарі Footboоm.

Нагадаємо, вирішальний матч чемпіонату Європи відбудеться завтра (11 липня). Початок – о 22:00 за Києвом.

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