Англійські фанати не сумніваються в успішному для себе підсумку континентальної першості.

Палкий вболівальник МЮ та збірної Англії Льюїс Холден зробив собі тату на честь перемоги команди Сатугейта на Євро-2020. Люїса не бентежить, що англійцям ще потрібно зіграти у фіналі проти Італії.

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"Я не боюся наврочити, я повернув футбол додому. Всі говорять про це, але я не хочу відлякати перемогу, я впевнений в ній. У понеділок всі будуть стояти в чергах за цими татуюваннями", – сказав Холден для Manchester Evening News.

Нагадаємо, Італія та Англія зустрінуться у фіналі Євро-2020 вже 11 липня, початок о 22:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться на Вемблі.

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