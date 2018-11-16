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Хорватія – Іспанія – 3:2 – відео голів та огляд матчу

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Хорватія – Іспанія – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Хорватія – Іспанія – 3:2 / соцмережі

Хорватія у суперматчі перемогла Іспанію на останніх секундах у 5 турі Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Хорватія – Іспанія.

Хорватія у 5 турі Ліги націй на Максімірі приймала Іспанію. Поразка позбавила би "картатих" шансів на вихід у плей-офф, тоді як піренейці могли остаточно закріпитись на 1 сходинці вже в цьому матчі.

Ліга націй: Хорватія у компенсований час вирвала перемогу над Іспанією

Після нудного першого тайму команди видали справжній спектакль у другій половині зустрічі. Іспанці змогли двічі відігратись по ходу зустрічі, але у компенсований арбітром час захисник Тін Єдвай оформив дубль і приніс хорватам вкрай важливу перемогу. Тепер у них однакова кількість балів з Англією і попереду матч на Вемблі.

Іспанія вийде у плей-офф лише в разі нічиєї між Англією та Хорватією.

Ліга націй УЄФА, група 4, Ліга А

Хорватія – Іспанія – 3:2

Голи: Крамаріч, 54, Єдвай, 69, 90+3 – Себальйос, 56, Рамос, 78 (пен)

Ліга націй5 тур

Хорватія - Іспанія: Четвер 15 листопада 2018

Хорватія
Матч завершено
3 : 2
Іспанія
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Ліга націй Відеоновини Хорватія Хорватія Хорватія - Іспанія Іспанія Іспанія
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