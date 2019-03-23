Кваліфікація Євро-2020: Боснія та Герцеговина здолала Вірменію, Греція перемогла Ліхтенштейн

Боснія та Герцеговина вдома розібралась із Вірменією в рамках 1 туру відбору Євро-2020, тоді як Греція виявилась сильнішою за Ліхтенштейн.

Євро-2020. Кваліфікація, 1 тур

Боснія та Герцеговина – Вірменія – 2:1

Голи: Круніч, 33, Мілошевіч, 80 – Мхітарян (пен.), 90+3

Ліхтенштейн – Греція – 0:2

Голи: Фортуніс, 45+1, Доніс, 80

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Збірна Боснії та Герцеговини в 1 турі відбіркового циклу Євро-2020 вдома приймала Вірменію. Господарі відзначились у кожному з таймів зусиллями Круніча та Мілошевіча і здобули свої перші 3 очки. Генріх Мхітарян реалізував пенальті та відквитав один м'яч, але було запізно. У наступному турі балканці зіграють вдома проти Греції, а Вірменія вдома прийме Фінляндію.

Греки, в свою чергу, зіграли на виїзді проти Ліхтенштейна. Перед свистком на перерву Костас Фортуніс відкрив рахунок у зустрічі, а незадовго до завершення гри Анастасіос Доніс поставив крапку. Ліхтенштейн у наступному турі протистоятиме на виїзді Італії.