toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЄВРО-2020 ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА

Кваліфікація Євро-2020: Боснія та Герцеговина здолала Вірменію, Греція перемогла Ліхтенштейн

23 березня 23:40 53 Читать на русском
Кваліфікація Євро-2020: Боснія та Герцеговина здолала Вірменію, Греція перемогла Ліхтенштейн
Костас Фортуніс / УЄФА

Боснія та Герцеговина вдома розібралась із Вірменією в рамках 1 туру відбору Євро-2020, тоді як Греція виявилась сильнішою за Ліхтенштейн.

Євро-2020. Кваліфікація, 1 тур

Боснія та Герцеговина – Вірменія – 2:1

Голи: Круніч, 33, Мілошевіч, 80 – Мхітарян (пен.), 90+3

Ліхтенштейн – Греція – 0:2

Голи: Фортуніс, 45+1, Доніс, 80

Кваліфікація Євро-2020: Швейцарія перемогла на виїзді Грузію, Швеція здолала Румунію

Збірна Боснії та Герцеговини в 1 турі відбіркового циклу Євро-2020 вдома приймала Вірменію. Господарі відзначились у кожному з таймів зусиллями Круніча та Мілошевіча і здобули свої перші 3 очки. Генріх Мхітарян реалізував пенальті та відквитав один м'яч, але було запізно. У наступному турі балканці зіграють вдома проти Греції, а Вірменія вдома прийме Фінляндію.

Греки, в свою чергу, зіграли на виїзді проти Ліхтенштейна. Перед свистком на перерву Костас Фортуніс відкрив рахунок у зустрічі, а незадовго до завершення гри Анастасіос Доніс поставив крапку. Ліхтенштейн у наступному турі протистоятиме на виїзді Італії.

Теги
Євро-2020 Вірменія Вірменія Ліхтенштейн Ліхтенштейн Греція Греція Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
1
хв
Нідерланди
21:45
Німеччина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук