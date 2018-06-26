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Іспанія – Росія: "червона фурія" ніколи не перемагала господарів чемпіонатів світу та Європи

13:10 1244 Читать на русском
Іспанія – Росія: "червона фурія" ніколи не перемагала господарів чемпіонатів світу та Європи
Збірна Іспанії

Збірні Іспанії та Росії зіграють в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. Перед матчем можна згадати один статистичний показник, який не робить фаворитами протистояння піренейців.

Збірна Іспанії жодного разу в історії чемпіонатів світу та Європи не перемагала господарів турніру. Таких випадків було аж вісім, і кожного разу все закінчувалось фіаско для "червоної фурії".

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Так було в матчах зі збірними Італії (ЧС-1934 і Євро-1980), Бразилії (ЧС-1950), Франції (Євро-1984), Німеччини (Євро-1988), Англії (Євро-1996) і Південної Кореї (ЧС-2002). Останній раз іспанська команда програвала країні-організатору на португальському Євро-2004, інформує Чемпионат.

Матч 1/8 фіналу між збірними Іспанії та Росії відбудеться 1 липня у Москві на "Лужниках".

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
до матчу
4
дн
:
21
год
:
36
хв
Росія
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