Испания – Россия: "красная фурия" никогда не побеждала хозяев чемпионатов мира и Европы

Сборные Испании и России сыграют в 1/8 финала чемпионата мира 2018. Перед матчем можно вспомнить один статистический показатель, который не делает фаворитами противостояния пиренейцев.

Сборная Испании ни разу в истории чемпионатов мира и Европы не побеждала хозяев турнира. Таких случаев было восемь, и каждый раз все заканчивалось фиаско для "красной фурии".

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Так было в матчах со сборными Италии (ЧМ-1934 и Евро-1980), Бразилии (ЧМ-1950), Франции (Евро-1984), Германии (Евро-1988), Англии (Евро-1996) и Южной Кореи (ЧМ 2002). Последний раз испанская команда проигрывала стране-организатору на португальском Евро-2004, информирует Чемпионат.

Матч 1/8 финала между сборными Испании и России состоится 1 июля в Москве на "Лужниках".