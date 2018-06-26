toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ДАНИЯ - ФРАНЦИЯ НИГЕРИЯ - АРГЕНТИНА ИСЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ АВСТРАЛИЯ - ПЕРУ Новости ЧМ 2018

Испания – Россия: "красная фурия" никогда не побеждала хозяев чемпионатов мира и Европы

13:14 175 Читати українською
Испания – Россия: "красная фурия" никогда не побеждала хозяев чемпионатов мира и Европы
Сборная Испании

Сборные Испании и России сыграют в 1/8 финала чемпионата мира 2018. Перед матчем можно вспомнить один статистический показатель, который не делает фаворитами противостояния пиренейцев.

Сборная Испании ни разу в истории чемпионатов мира и Европы не побеждала хозяев турнира. Таких случаев было восемь, и каждый раз все заканчивалось фиаско для "красной фурии".

ЧМ-2018: Марокко едва не выбило Испанию и устроила скандал из-за судейства: "Это дерьмо!"

Так было в матчах со сборными Италии (ЧМ-1934 и Евро-1980), Бразилии (ЧМ-1950), Франции (Евро-1984), Германии (Евро-1988), Англии (Евро-1996) и Южной Кореи (ЧМ 2002). Последний раз испанская команда проигрывала стране-организатору на португальском Евро-2004, информирует Чемпионат.

Матч 1/8 финала между сборными Испании и России состоится 1 июля в Москве на "Лужниках".

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
до матча
4
дн
:
21
час
:
31
мин
Россия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Испания - Россия Россия Россия Испания Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Нигерия – Аргентина: анонс матча ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 09:00406 Нигерия – Аргентина: анонс матча ЧМ-2018
1
час
:
31
мин
Исландия
21:00
Хорватия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук