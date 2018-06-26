ЧС-2018: Марокко ледь не вибила Іспанію і вчинила скандал через суддівство: "Це лайно!"

Збірна Марокко гаряче переживала свій останній матч на Чемпіонаті світу 2018, в якому могла викинути Іспанію за борт турніру.

Півзахисник Уотфорда Нордін Амрабат показав світу, що він думає про VAR, після гри, яка завершилась з рахунком 2:2. "Це лайно", – марокканці вдруге поспіль грали не гірше за фаворита, але змушені нарікати на суддівство. Марокко могло вибити Іспанію, обігравши її у матчі, який для команди Ренара не мав турнірного значення. "Фурія Роха" несподівано близько опинилась на краю прірви, але їй пощастило уникнути вильоту.

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Святкувати один і той же гол двічі? Запросто! VAR дає таку ожливість на ЧС-2018. Узбецький суддя Равшан Ірматов спочатку через офсайд скасував гол Яго Аспаса, який приніс іспанцям вистраждану нічию, а потім дав фаворитам новий привід для радощів – відео асистенти дали добро на зарахування взяття воріт.

Nordin Amrabat lets the world know what he thinks of VAR... pic.twitter.com/0ZhQHk6Av4 — Myron Naicker (@myronnaicker) 25 червня 2018 р.

Усе б нічого, якби цей VAR працював завжди і всюди у суперечливихи епізодах. А так той же Жерар Піке уникнув будь-якого покарання за стрибок двома відірваними від землі ногами у форварда суперника Бутаїба. Як вважає екс-півзахисник Евертона та збірної Англії Леон Осман, "це червона картка". Телеексперт BBC не має сумнівів, що подібні прийоми не повинні толеруватись у футболі. Навіть той факт, що Піке зіграв у м'яч, не зменшує загрози, яку створював цей з дозволу сказати підкат. Чому тут не було місця для відеоповторів, незрозуміло.

Іспанія – Марокко – 2:2 – відео голів та огляд матчу

That's a reckless tackle by Pique, he should be sent-off! What's the point of VAR???? #ESPMAR pic.twitter.com/mrq882EY2h — World Cup Goals (@FIFAWCGoals) 25 червня 2018 р.

Не зрозуміо, чому захисник Барселони так ризикованя для здоров'я супернкика діяв. Можливо, дитячі фейли захисту збірної Іспанії так вивели з рівноваги. Однак те, що суддя навіть не перевірив епізод з допомогою відео асистентів, як мінімум несправедливо, переконаний екс-захисник Манчестер Сіті та Евертона Джолеон Лескотт.

"Що сказати про роботу судді? Він зробив декілька дуже поганих рішень, які вплинули на підсумок матчу. Коли Піке грав рукою, не було використано VAR, хоча всім очевидно, що там сталось. Кожен це бачив. Відеоповтори – це добре, але їх не використали так в епізоді з рукою Піке", – не приховував розчарування капітан Марокко Мбарк Буссуфа.

"Це розчаровує", – також апелює до гри руками Нібаль Дірар, через затримку якого гол Аспаса зарахували. Він не має претензій до цього взяття воріт у розрізі офсайду, але не розуміє ще одного моменту. Слово головному тренерові мароканців Ерве Ренару: "У моменті з другим голом м'яч вийшов з одного боку, а кутовий розіграли з іншого флангу. Так взагалі можна? Якщо ні, то це велика помилка".

На останніх секундах матчу гравці обох команд зчинили сутичку. ЇЇ спровокувала збірна Марокко, яка не могла змиритись із несправедливістю. У центрі поля посварились навіть одноклубники з Реала: марокканець Хакімі та іспанець Асенсіо. Одним з найбільш активних був хавбек Хетафе Фажр, а головний тренер Іспанії Фернандо Єрро та делегатка збірної виступили основними миротворцями, аби конфлікт не зайшов надто далеко.