Шахтар у Лізі чемпіонів 2018/19: Ісмаїлі на рівні Мбаппе, Тайсон крутіший за Неймара і зірок Барселони та Ман Сіті

Донецький Шахтар похвалився статистичним звітом за груповий етап Ліги чемпіонів 2018/19. "Гірники" особливо виділяють подвиги своїх бразильців Ісмаїлі та Тайсона.

Ми ж зазначимо, що Шахтар вилетів з Ліги чемпіонів, але продовжить боротьбу в 1/16 фіналу Ліги Європи як 3-я команда своєї групи. Якщо взяти за основу метрику очікуваних голів xG (оцінює гостроту моментів і ймовірність удару перетворитись на взяття воріт – на скільки забитих м'ячів награли 2 суперники в окремій грі), то команда Фонсеки мала вигравати тільки 1 матч у Хоффенхаймі, а решту – програвати. Причому програвати із серйозним таким відривом (дані Wyscout).

Шахтар 0.46 xG – 1.63 xG Хоффенхайм

Ліон 2.15 xG – 1.1 xG Шахтар

Шахтар 0.57 xG – 2.27 xG Манчестер Сіті

Манчестер Сіті 2.9 xG – 0.42 xG Шахтар

Хоффенхайм 1.12 xG – 1.45 xG Шахтар

Шахтар 0,29 xG – 1,49 xG Ліон

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Утім були і свої позитиви. Цифри, наведені вище, свідчать, що Шахтар награв трохи більше як на 4 забиті м'ячі та 11,5 пропущених. Відповідно підсумкова статистика 8:16 свідчить про вдвічі кращу реалізацію порівняно з тою, яку історично в подібних моментах видають футболісти. Фактично завдяки цьому команда Фонсеки й виборола путівку в Лігу Європи, адже той же Хоффенхайм створив моментів на 10 забитих голів, Ліон – на 11, Сіті – на 13. Які ж інші фактори успіху?

Мир понад усе

За найвищої результативності (47 голів) у квартеті F – найбільше мирових. Ліон оформив вихід із групи, 5 разів зігравши внічию – вирішальною стала сенсаційна перемога в Манчестері. У Шахтаря й Хоффенхайма – по 3 такі результати. Раніше в історії "гірників" уже фіксувалися 3 нічиї на груповому етапі: сезон-2006/07 (Олімпіакос – 2, Валенсія – 1, вихід в ЛЄ), 2014/15 (Порту – 2, Атлетік – 1, прохід в ЛЧ).

Історична мить та рекорди з Хоффенхаймом

Шахтар зламав традицію зустрічей з німецькими клубами в Лізі чемпіонів, здобувши дебютну перемогу (3:2 в Зінсхаймі). У тій грі донечани вперше випробували тактичну схему в 3 центральні захисники. Це був і найбільш урожайний на удари поєдинок – 12 усього, 8 у площину воріт суперника.

Рекорди євросезону поставили "гірники" і в першому матчі з Хоффенхаймом. У Харкові команда Паулу Фонсеки мала найвищий відсоток контролю (63%) та найнижчий показник втрат м’яча (75).

Ісмаїлі перевершив усіх в атаці, Тайсон також феєрив

Найкращим у Шахтарі за системою гол+пас став лівий захисник Ісмаїлі! Бразилець забив в обох зустрічах із Хоффенхаймом, віддав 1 гольовий пас у Німеччині та 2 – у матчах з Ліоном. Стільки ж асистів в активі Жорді Альби та Кіліана Мбаппе, на 1 більше зробив Ріяд Марез. Крім того, в Ісмаїлі влучність ударів на рівні 53,85% – 6-й показник у турнірі після Неймара, Лєвандовскі, Джеко, Мессі та Ді Марії.

Тайсон виконав максимальну кількість швидкісних ривків з м’ячем (38), випередивши форварда ПСЖ Неймара (33), а також півзахисників ПСЖ (Коутінью, 24) і Манчестер Сіті (Стерлінга 24). Також капітан Шахтаря увійшов до топ-10 за небезпечними пасами (13), на вершині ж цього рейтингу – Мессі та Неймар.

Найкращі бомбардири – екс-динамівець поступився лише одному з групи

Якщо говорити про бомбардирів, то найкращий снайпер "гірників" Жуніор Мораєс забив 3 голи. Екс-динамівець завершив груповий турнір ЛЧ, ділячи 14-29 місця серед усіх гравців, які відзначались. Цікаво, що у групі Шахтаря кращим за нього був лише Андрей Крамаріч (Хоффенхайм, 5 голів). Гравці Ліона Набіль Фекір і Максвел Корне, а також манчестерці Давід Сілва і Габріел Жезус також відзначились по 3 рази. Більше 1-го гола за Шахтар забили ще тільки Тайсон та Ісмаїлі (по 2).

Серед найкращих в ЛЧ... за влучаннями у стійки

У середньому дистанція, з якої пробивали "помаранчево-чорні", за підсумками 6-и турів становить 18,5 метра. Шахтар увійшов у топ-10 за кількістю влучань у каркас воріт (Тайсон, Майкон і Кайоде постарались). Частіше стійку турбували тільки 5 команд: Барселона, Реал, Манчестер Сіті, ПСВ та Ювентус.

Краще віддавали пас лише 6 клубів Ліги чемпіонів

"Гірники" – на 7-му місці за точністю передач (88%). Попереду лише такі гранди, як Ювентус, Барселона, ПСЖ, Реал Мадрид, Борусія Дортмунд і лідер Манчестер Сіті (близько 90%). При цьому характерно, що Шахтар мінімізував кількість довгих пасів – ще рідше їх використовували тільки Ліон, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Манчестер Сіті та Борусія.

Пятов у топ-10 воротарів, 6 дебютантів

Андрій Пятов на груповому етапі виконав 22 сейви та замкнув топ-10 найкращих голкіперів за цим показником. У минулому сезоні було 33, але й зіграв на 2 матчі плей-офф більше. У квартеті F більше ударів узяв страж воріт Ліона Антоні Лопеш, а частіше за інших у Лізі чемпіонів до гри вступав Мілан Борян – аутсайдер, Црвена Звезда натерпілась від смертельного тріо групи C (ПСЖ, Ліверпуль і Наполі).

Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Олег Данченко, Оларенважу Кайоде, Майкон і Фернандо Педро – по 3 українці та легіонери дебютували в Лізі чемпіонів за Шахтар.

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