Іско підтримав Лопетегі

Атакувальний півзахисник Реала Іско поділився думками про ігрову форму мадридців напередодні матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти чеської Вікторії Пльзень.

"Ряд таких поганих результатів прийняти нелегко. Але за шість сезонів я навчився тому, що Мадрид ніколи не можна вважати мертвим.

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Відповідальність лежить на всіх, не тільки на тренері. Ми віримо в себе і, вважаю, впораємося з цим. Ми занепокоєні через те, що не можемо досягнути бажаних результатів. Я вірю не у випадок, а в роботу. Справи йдуть не вельми, але день за днем усе змінюється.

Маю надію, що завтрашній матч стане поворотним пунктом, після якого зміниться динаміка. Ми всі довіряємо Хулену Лопетегі та його роботі", – наводить слова Іско El Chiringuito TV.

Нагадаємо, що мадридський Реал під керівництвом 52-річного фахівця не виграє 5 матчів поспіль, а також повторив антирекорд, який тримався 28 років. Уже завтра "вершкові" можуть перервати серію невдач у матчі з чеською Вікторією. Початок поєдинку о 22:00.

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