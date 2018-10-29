Иско поддержал Лопетеги

Атакующий полузащитник Реала Иско поделился мыслями об игровой форме мадридцев накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской Виктории Пльзень.

"Ряд таких плохих результатов принять нелегко. Но за шесть сезонов я научился тому, что Мадрид никогда нельзя считать мертвым.

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Ответственность лежит на всех, не только на тренере. Мы верим в себя и, считаю, справимся с этим. Мы обеспокоены, что не можем достичь желаемых результатов. Я верю не в случай, а в работу. Дела идут не очень, но день за днем ​​все меняется.

Надеюсь, что завтрашний матч станет поворотным пунктом, после которого изменится динамика. Мы все доверяем Лопетеги и его работе", – приводит слова Иско El Chiringuito TV.

Напомним, что мадридский Реал под руководством 52-летнего специалиста не выигрывает 5 матчей подряд, а также повторил антирекорд, который держался 28 лет. Уже завтра "сливочные" могут прервать серию неудач в матче с чешской Викторией. Начало поединка в 22:00.

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