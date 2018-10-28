toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Лопетегі: Хочете бачити пригніченого тренера – не дивіться на мене

22 жовтня 16:10 267 Читать на русском
Лопетегі: Хочете бачити пригніченого тренера – не дивіться на мене
Хулен Лопетегі / Reuters

Головний тренер мадридського Реала Хулен Лопетегі відповів на запитання журналістів перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів із чеською Вікторією Пльзень.

"Прийдешній матч нас надихає, тому підходимо до нього з максимальними амбіціями та енергією.

Рамос відзначився ганебним вчинком на тренуванні – напруга в Реалі зростає

Якщо ви хочете побачити пригніченого тренера, то не дивіться на мене. Зі мною все навпаки. У ДНК Реала закладено битися, а я це вигравіюю у вогні.

Не можу говорити про щось, окрім цього моменту, твердо. Що трапиться за місяць-два. Я не заглядаю далі матчу проти Вікторії. Ми зосереджені на сьогоденні. Ми маємо час, щоб змінити ситуацію. Команда жива", – цитує Лопетегі Chiringuito TV.

Нагадаємо, що мадридський Реал під керівництвом 52-річного фахівця не виграє 5 матчів поспіль, а також повторив антирекорд, який тримався 28 років. Уже завтра "вершкові" можуть перервати серію невдач у матчі з чеською Вікторією. Початок поєдинку о 22:00.

Чому Реал не звільняє Лопетегі, хоча переживає одну з найчорніших серій в історії – Перес знайшов несподіваний варіант

Ліга чемпіонів3 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Вікторія Пльзень: Вівторок 23 жовтня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
2 : 1
Вікторія Пльзень
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Вікторія Пльзень
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
0
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук