Лопетегі: Хочете бачити пригніченого тренера – не дивіться на мене

Головний тренер мадридського Реала Хулен Лопетегі відповів на запитання журналістів перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів із чеською Вікторією Пльзень.

"Прийдешній матч нас надихає, тому підходимо до нього з максимальними амбіціями та енергією.

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Якщо ви хочете побачити пригніченого тренера, то не дивіться на мене. Зі мною все навпаки. У ДНК Реала закладено битися, а я це вигравіюю у вогні.

Не можу говорити про щось, окрім цього моменту, твердо. Що трапиться за місяць-два. Я не заглядаю далі матчу проти Вікторії. Ми зосереджені на сьогоденні. Ми маємо час, щоб змінити ситуацію. Команда жива", – цитує Лопетегі Chiringuito TV.

Нагадаємо, що мадридський Реал під керівництвом 52-річного фахівця не виграє 5 матчів поспіль, а також повторив антирекорд, який тримався 28 років. Уже завтра "вершкові" можуть перервати серію невдач у матчі з чеською Вікторією. Початок поєдинку о 22:00.

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