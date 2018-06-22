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Ірландська букмекерська контора зобразила Путіна геєм і жертвуватиме гроші за кожен гол Росії

14 червня 16:47 2277
Ірландська букмекерська контора зобразила Путіна геєм і жертвуватиме гроші за кожен гол Росії
Зображення Путіна на фоні прапору ЛГБТ-спільнот / Paddy Power

Букмекерська контора в Ірландії жертвуватиме гроші ЛГБТ-організаціям за кожен гол збірної Росії на чемпіонаті світу-2018.

Контора Paddy Power зробила незвичайну акцію перед чемпіонатом світу-2018.

Компанія пожертвує 50 тисяч фунтів ЛГБТ-організаціям, а також даватиме ще по 10 тисяч за кожен гол збірної Росії на мундіалі.

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Також було прикріплене фото президента РФ Володимира Путіна на фоні символу ЛГБТ-спільнот.

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, стартує 21-й в історії чемпіонат світу. У матчі-відкритті Росія зустрінеться з Саудівською Аравією.

Теги
ЧС 2018 Росія Росія Володимир Путін
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