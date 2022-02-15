"Англійські клуби зараз найсильніші у Європі та світі, але ми теж не просто так вийшли у цю стадію. Сила Ліверпуля полягає у грамотних тренерах, класних футболістах та довгій лаві запасних, але будь-який матч починається за рахунку 0:0.

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Щоб досягти успіху, треба зіграти на повну силу і нічого не боятися. Адже нам теж є що запропонувати супернику. Ми використовуватимемо свої методи, у нас буде своя мотивація. У деяких матчах важливо подбати про кожну дрібницю. Ми бачили ігри Ліверпуля, зокрема з Міланом.

Ми багато років не грали в 1/8 фіналу ЛЧ і намагатимемось пройти далі, хоча це буде дуже важко. На папері Ліверпуль фаворит, але все покажуть матчі. Я попрошу хлопців вийти на поле та, ні про що не думаючи, зіграти у наш футбол, показати наші ідеї. Все вирішить пристрасть.

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Я не можу точно назвати свій склад, але можу сказати, що у нас є, з кого вибирати, і на поле проти Ліверпуля точно вийдуть усі сильніші. Я впевнений у своїй команді. В останніх двох матчах Інтер не набрав максимум очок, але продемонстрована гра вселяє оптимізм", – цитує Індзагі офіційний сайт Інтера.

До слова, перший поєдинок у протистоянні Ліверпуля та Інтера відбудеться завтра, 16 лютого, на Сан-Сіро. Матч-відповідь зіграють 8 березня у Мерсисайді. Обидві гри розпочнуться о 22:00 за київським часом.

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