"Английские клубы сейчас самые сильные в Европе и мире, но мы тоже не просто так вышли в эту стадию. Сила Ливерпуля заключается в грамотных тренерах, классных футболистах и ​​длинной скамейке запасных, но любой матч начинается при счете 0:0.

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Чтобы добиться успеха, нужно сыграть в полную силу и ничего не бояться. Ведь нам тоже есть, что предложить сопернику. Мы будем использовать свои методы, у нас будет своя мотивация. В некоторых матчах важно позаботиться о каждом пустяке. Мы видели игры Ливерпуля, в том числе с Миланом.

Мы много лет не играли в 1/8 финала ЛЧ и будем пытаться пройти дальше, хотя это будет очень тяжело. На бумаге Ливерпуль – фаворит, но все покажут матчи. Я попрошу ребят выйти на поле и, ни о чем не думая, сыграть в наш футбол, показать наши идеи. Все решит страсть.

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Я не могу точно назвать свой состав, но могу сказать, что у нас есть, из кого выбирать, и на поле против Ливерпуля точно выйдут все сильнейшие. Я уверен в своей команде. В последних двух матчах Интер не набрал максимум очков, но продемонстрированная игра внушает оптимизм", – цитирует Индзаги официальный сайт Интера.

К слову, первый поединок в противостоянии Ливерпуля и Интера состоится 16 февраля на Сан-Сиро. Ответный матч сыграют 8 марта в Мерсисайде. Обе игры начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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