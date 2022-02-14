Напружена ситуація між Росією та Україною може вплинути на проведення фіналу Ліги чемпіонів-2022.

Союз європейських футбольних асоціацій розглядає можливість перенести фінал Ліги чемпіонів-2022 з Санкт-Петербурга, повідомляє Football.London.

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Зазначається, що це може відбутись, якщо Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну. УЄФА стежить за ескалацією конфлікту між Росією та Україною.

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Зауважимо, фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/22 запланований на 28 травня в російському Санкт-Петербурзі.

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