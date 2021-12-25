Турнирное положение Ингульца в УПЛ (14 строчка и 13 очков в активе) вынуждает руководство к активным изменениям. В частности, президент клуба Александр Поворознюк уже подтвердил факт переговоров с Динамо о трансферах ряда футболистов в команду Сергея Лавриненко. Кроме того, переход на плавающие контракты поможет игрокам выйти на новый уровень.

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Среди прочего в клубе планируются и серьезные кадровые смены. По информации Meta Ratings, уже в ближайшее время могут завершить выступления в составе Ингульца ветераны команды – 35-летние Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко. Ожидается, что они останутся в структуре петровского клуба и продолжат работу в роли тренеров.

Однако если селекционерам не удастся найти им равноценную замену, то решение о завершении карьеры может быть пересмотрено.

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