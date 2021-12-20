"Інформація про підсилення динамівцями? З Шаблієм ми спілкуватимемося, це однозначно. Не виключено, що ми матимемо гравців із київського Динамо.

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Відразу розвію чутки й скажу – жодного орендованого футболіста в Інгульці не буде. Зараз ми ведемо переговори із Суркісом щодо викупу контрактів цих футболістів та беремо їх на повноцінній основі. Якщо домовимося – візьмемо, не домовимося – не візьмемо.

Прізвища гравців? Щоб ви не збожеволіли, поки нічого не скажу. Це відомі футболісти. Українці та легіонери. І не лише з Динамо. Підсилення буде божевільне. Скоро все дізнаєтесь. Також дивимось на гравців з найвищих ліг Іспанії, Данії, Нідерландів", – цитує Поворознюка FanDay.

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