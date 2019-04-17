Інгулець – Зоря: правоохоронці жорстко, із застосуванням кийків та сльозогінного газу, побили ультрас луганців

Під час півфінальному поєдинку Кубка України між Інгульцем та Зорею стався неприємний епізод.

Вболівальники Зорі, які завітали у Петрове, запалили піротехніку під час матчу півфіналу Кубка України з Інгульцем. Правоохоронці відразу ж увірвалися у гостьовий сектор та почали гамселити луганців, застосовуючи кийки та сльозогінний газ, інформує Glavcom.

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Зазначимо, що серед півсотні вболівальників Зорі, які постраждали від дій силовиків, опинилися двоє хлопців, які впродовж року знаходилися в полоні сепаратистів так званої "ЛНР". Мова Владислава Овчаренка й Артема Ахмерова, яких обміняли на початку минулого року.

"Мене затримали. Нас пов'язали сімох чи вісьмох, точно не розгледів. У мене розбита голова, обличчя, вибитий зуб.

Перед матчем нас ніхто не ставив у рамки – те робіть, а цього ні. Нічого не говорили, коли на початку другого тайму на секторі загорілася піротехніка. Але хвилин через десять ми були оточені з усіх сторін. Нас залили перцевим газом і почали молотити кийками з усіх боків. Без розбору – хлопець ти чи дівчина, захищаєшся чи стоїш безучасно.

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До Петрового я приїхав разом із дівчиною. Вона отримала "дубинкою" по голові. Перед тим, як мене потягнули з сектора, кохана знаходилася в ледь притомному стані. Сподіваюся, з нею все гаразд", – сказав Овчаренко.

За словами Овчаренка, поліцейські поводилися виключно свавільно, продовжували бити затриманих по дорозі від сектора до автозака.