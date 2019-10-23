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ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у матчі проти Манчестер Сіті за версією Whoscored

10:51 592 Читать на русском
Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у матчі проти Манчестер Сіті за версією Whoscored
Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Руслан Маліновський отримав найвищу оцінку у складі Аталанти за матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:5).

34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден
 
Руслан Маліновський 28’
28’ Руслан Маліновський
34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден

Гравець збірної України Руслан Маліновський став найкращим гравцем своєї команди у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів Аталанта – Манчестер Сіті за версією авторитетного аналітичного порталу Whoscored. Українець набрав 7,6 бала, в той час як у найближчого переслідувача форварда Ілічіча – 6,9 бала.

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По ходу матчу Руслан завдав два удари, віддав 32 передачі (3 з них – ключові), при цьому всі три його обведення виявилися успішними. До слова, гол Малиновського став для нього дебютним як у Лізі чемпіонів, так і за Аталанту.

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Теги
Ліга чемпіонів Йосіп Ілічіч Йосіп Ілічіч Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Манчестер Сіті - Аталанта Українці за кордоном
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