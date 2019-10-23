Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у матчі проти Манчестер Сіті за версією Whoscored

Півзахисник Руслан Маліновський отримав найвищу оцінку у складі Аталанти за матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:5).

Гравець збірної України Руслан Маліновський став найкращим гравцем своєї команди у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів Аталанта – Манчестер Сіті за версією авторитетного аналітичного порталу Whoscored. Українець набрав 7,6 бала, в той час як у найближчого переслідувача форварда Ілічіча – 6,9 бала.

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По ходу матчу Руслан завдав два удари, віддав 32 передачі (3 з них – ключові), при цьому всі три його обведення виявилися успішними. До слова, гол Малиновського став для нього дебютним як у Лізі чемпіонів, так і за Аталанту.

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