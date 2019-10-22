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Маліновський забив Манчестер Сіті прем’єрний гол у Лізі чемпіонів

22:42 2537 Читать на русском
Маліновський забив Манчестер Сіті прем’єрний гол у Лізі чемпіонів
Маліновський забиває Едерсону / офіційний сайт УЄФА

Півзахисник збірної України та італійської Аталанти вперше забив за свій клуб.

34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
 
Руслан Маліновський 28’
28’ Руслан Маліновський
34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг

У матчі 3-го туру Ліги чемпіонів між командами Манчестер Сіті – Аталанта рахунок було відкрито на 28-й хвилині. Руслан Маліновський підхопивши м’яч у центрі поля протягнув його до штрафного майданчика суперника і відпасував на Йосіпа Ілічіча.

Манчестер Сіті – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів за участі Маліновського

Словенець, намагаючись пройти до центру воріт, був збитий екс-гравцем донецького Шахтаря Фернандінью і арбітр впевнено вказав на одинадцятиметрову позначку. До м’яча підійшов наш Руслан Маліновський і впевнено переграв голкіпера манкуніанців Едерсона.

До слова, цей гол став першим для українця за Аталанту у офіційних матчах. Ця гра стала для Руслана 10-ю за італійський клуб.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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