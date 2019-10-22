Маліновський забив Манчестер Сіті прем’єрний гол у Лізі чемпіонів

Півзахисник збірної України та італійської Аталанти вперше забив за свій клуб.

У матчі 3-го туру Ліги чемпіонів між командами Манчестер Сіті – Аталанта рахунок було відкрито на 28-й хвилині. Руслан Маліновський підхопивши м’яч у центрі поля протягнув його до штрафного майданчика суперника і відпасував на Йосіпа Ілічіча.

Манчестер Сіті – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів за участі Маліновського

Словенець, намагаючись пройти до центру воріт, був збитий екс-гравцем донецького Шахтаря Фернандінью і арбітр впевнено вказав на одинадцятиметрову позначку. До м’яча підійшов наш Руслан Маліновський і впевнено переграв голкіпера манкуніанців Едерсона.

До слова, цей гол став першим для українця за Аталанту у офіційних матчах. Ця гра стала для Руслана 10-ю за італійський клуб.

Шахтар розписав нервову нічию з Динамо Загреб у Лізі чемпіонів – Пятов привіз ідіотичний гол, Додо врятував "гірників"