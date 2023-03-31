У відбірковому матчі до Євро-2024 проти Бельгії (0:3) нападник збірної Швеції Златан Ібрагімовіч травмував праве стегно і вибув з гри щонайменше на два тижні. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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У тому матчі Златан вийшов на заміну на 73-й хвилині, але 17 хвилин йому вистачило, щоб отримати чергову травму. Через попередню травму 41-річний форвард зіграв у цьому сезоні за Мілан тільки чотири неповні матчі.

Ібрагімовіч буде змушений пропустити матчі з Наполі в чемпіонаті та Лізі чемпіонів (щоправда, на ЛЧ він і так не заявлений), а також зустріч з Емполі.

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