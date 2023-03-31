В отборочном матче к Евро-2024 против Бельгии (0:3) нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович травмировал правое бедро и выбыл из игры минимум на две недели. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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В том матче Златан вышел на замену на 73-й минуте, но 17 минут ему хватило, чтобы получить очередную травму. Из-за предыдущей травмы 41-летний форвард сыграл в этом сезоне за Милан только четыре неполных матча.

Ибрагимович будет вынужден пропустить матчи с Наполи в чемпионате и Лиге чемпионов (правда, на ЛЧ он и так не заявлен), а также встречу с Эмполи.

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