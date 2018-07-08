Ібрагімовіч: Кожен гравець збірної Швеції повинен отримати "Золотий м'яч" за гру на ЧС-2018

Легендарний шведський нападник Златан Ібрагімовіч у захваті від виступу своїх співвітчизників на чемпіонаті світу-2018.

Нагадаємо, збірна Швеції припинила боротьбу за Кубок світу, поступившись Англії у чвертьфіналі. Проте Ібрагімовіч похвалив своїх колишніх партнерів по команді.

Швеція – Англія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

"Кожен гравець збірної Швеції повинен отримати "Золотий м'яч" за гру на ЧС-2018. Те, чого вони досягли, будуть пам'ятати вічно. Дякую за шоу", – написав Златан у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Ібрагімовіч завершив виступи у збірній Швеції у 2016 році.