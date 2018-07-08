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Ібрагімовіч: Кожен гравець збірної Швеції повинен отримати "Золотий м'яч" за гру на ЧС-2018

7 липня 23:38 1042 Читать на русском
Ібрагімовіч: Кожен гравець збірної Швеції повинен отримати "Золотий м'яч" за гру на ЧС-2018
Златан Ібрагімовіч / фото із соцмереж

Легендарний шведський нападник Златан Ібрагімовіч у захваті від виступу своїх співвітчизників на чемпіонаті світу-2018.

Нагадаємо, збірна Швеції припинила боротьбу за Кубок світу, поступившись Англії у чвертьфіналі. Проте Ібрагімовіч похвалив своїх колишніх партнерів по команді.

Швеція – Англія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

"Кожен гравець збірної Швеції повинен отримати "Золотий м'яч" за гру на ЧС-2018. Те, чого вони досягли, будуть пам'ятати вічно. Дякую за шоу", – написав Златан у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Ібрагімовіч завершив виступи у збірній Швеції у 2016 році.

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
Матч завершено
0 : 2
Англія
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Теги
ЧС 2018 Швеція - Англія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Швеція Швеція
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