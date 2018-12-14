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Хюбшман про переможний м'яч у ворота Динамо: Це найлегший гол, який можна забити

09:04 650 Читать на русском
Хюбшман про переможний м'яч у ворота Динамо: Це найлегший гол, який можна забити
Хюбшман (зліва) проти Динамо / Reuters

Півзахисник Яблонця Томаш Хюбшман розповів про ключовий момент у поєдинку Ліги Європи проти Динамо, де чеські гості сенсаційно перемогли (0:1).

"У всіх чеських команд багато високих гравців. У нас є достатньо хлопців, які вміють добре подати. Потрібно просто домовитися, куди піде м'яч. Це найлегший гол, який можна забити. Радий, що так вийшло. Раніше у нас було багато моментів, але ми не забивали, тому посіли четверте місце в групі", – розповів Томаш Хюбшман в коментарі каналу "Футбол 1".

Динамо – Яблонец – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Динамо програло Яблонцю з рахунком 0:1 в останньому турі групового етапу Ліги Європи, пропустивши після подачі з кутового. Турнірного значення цей поєдинок для киян не мав – команда завчасно гарантувала собі вихід у плей-офф з першого місця.

Відзначимо, що Хюбшман виступав за Шахтар у 2004-2014 роках, тому протистояння з Динамо для нього принципове.

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Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Яблонец
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Теги
Ліга Європи Томаш Хюбшман Томаш Хюбшман Динамо Динамо Яблонец Яблонец Динамо - Яблонец
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