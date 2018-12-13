Динамо – Яблонец – відео гола

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Динамо програло вдома Яблонцю в останньому турі Ліги Європи
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Лунін може покинути Леганес – Реал розглядає варіант з орендою українця в інший клубІспанія — 21:33 229
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Генк Маліновського встановив унікальне досягнення у Лізі ЄвропиЛіга Європи — 21:06 429
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Циганков влітку може покинути Динамо – італійські клуби позмагаються за українцяУкраїна — 20:50 793
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Ліга чемпіонів 2018/19: невдача Шахтаря, Англія йде без втрат, виступи українців – підсумки групового етапуЛіга чемпіонів — 20:39 1076
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