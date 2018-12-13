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Динамо – Яблонец – відео гола

20:12 4080 Читать на русском
Динамо – Яблонец – відео гола
Динамо – Яблонец – відео гола

Динамо приймає Яблонец у 6 турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів матчу Динамо – Яблонец.

В матчі 6 туру Ліги Європи Динамо – Яблонец гості відзначились швидким голом.

Динамо – Яблонец: кияни швидко пропускають гол у матчі Ліги Європи 2018/19

Кияни пропустили вже на 10-й хвилині гри. Після подачі кутового голом відзначився Долежал, який ударом головою вразив ворота Бущана.

Динамо – Яблонец: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи 2018/19

Відео гола Долежала:

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Яблонец
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Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Яблонец Яблонец Яблонец Відеоновини
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