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Худоб'як близький до повернення у рідне Прикарпаття

13:13 634 Читать на русском
Худоб'як близький до повернення у рідне Прикарпаття
Ігор Худоб'як / Фото: ФК Карпати

Екс-капітан львівських Карпат Ігор Худоб'як може продовжити кар'єру у першоліговому Прикарпатті.

Екс-гравець Карпат Ігор Худоб'як може повернутися у Прикарпаття, повідомляє Спортивка.

Україна зберегла своє місце в оновленому рейтингу ФІФА

Наразі 33-річний футболіст веде переговори з клубом, в якому розпочинав кар'єру.

Останнім клубом Худоб'яка був казахстанський Акжайик, який за підсумками сезону зайняв останнє місце та вилетів у нижчу лігу.

Теги
Трансфери Ігор Худоб'як Ігор Худоб'як Прикарпаття Прикарпаття
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