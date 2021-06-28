Хорватія – Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Хорвати зустрічаються з іспанцями в 1/8 фіналу Євро-2020. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Хорватія – Іспанія стартує о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі "Футбол 1". Онлайн гру можна переглянути на платформі oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Хорватія – Іспанія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Стартові склади команд
Хорватія: Ліваковіч – Юрановіч, Віда, Чалета-Цар, Гвардіол – Модріч, Брозовіч, Ковачіч – Влашіч, Ребіч, Петковіч.
Запасні: Калініч, Слуга, Врсалько, Брекало, Крамаріч, Будімір, Пашаліч, Шкоріч, Оршіч, Бадель, Брадаріч, Іванушец.
Іспанія: Сімон – Аспілікуета, Гарсія, Ляпорт, Гайя – Бускетс, Коке, Педрі – Ферран Торрес, Мората, Сарабія.
Запасні: Де Хеа, Санчес, Дієго Льоренте, Пау Торрес, Маркос Льоренте, Жерар Морено, Алькантара, Родрі, Руїс, Альба, Ольмо, Оярсабаль.
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