"Хорошая попытка": Цыганков не повелся на хитрость своей собаки – милость дня

Вингер Динамо Виктор Цыганков заботится о своем товарище, но дисциплина – прежде всего.

Карантин продолжается, и Виктор Цыганков пытается развлекаться со своим четвероногим любимцем.

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Лидер Динамо опубликовал в Instagram видео, на котором он наслаждается мороженым, а собака сострадательным взглядом просит и себе кусочек. Стоит отметить, что Виктор не поддался на эту провокацию.

В нынешнем сезоне УПЛ Цыганков провел 21 матч, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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