У послугах 31-річного футболіста активно був зацікавлений московський Локомотив. Терористи навіть домовились про переїзд зі сербами, Драговіч теж дав згоду. Проте трансфер не відбувся.

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Як стверджують російські "ЗМІ", проти переходу виступив Австрійський футбольний союз, який і заблокував його. Причини такого рішення поки залишаються невідомими.

Зауважимо, Александар виступав за Динамо з 2013 по 2016 роки, награвши аж 111 поєдинків. Кияни продали його у Байєр за 21 мільйон євро, а влітку 2021 він став гравцем Црвени Звезди.

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