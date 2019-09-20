Холанд став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Форвард РБ Зальцбург Ерлінг Холанд отримав звання найкращого гравця тижня після хет-трику у ворота Генка (6:2).

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що за результатом голосування нападник Ерлінг Холанд визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

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Футболіст відзначився хет-триком у поєдинку 1 туру групового етапу проти Генка (6:2) і став наймолодшим автором трьох голів в одному матчі ЛЧ, побивши рекорд Андрія Шевченка.

Також вже з'явилась інформація, що на норвежця націлились Манчестер Юнайтед та Барселона. Нагадаємо, на ЧС-2019 U-20 Холанд забив 9 голів у матчі з Гондурасом, а його команда перемогла з рахунком 12:0.

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