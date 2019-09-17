Холанд, який забивав 9 голів у матчі чемпіонату світу, встановив космічний рекорд у Лізі чемпіонів – він перевершив Шеву

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд забив свої дебютні голи у Лізі чемпіонів у матчі проти Генка.

Юний норвежець відзначився трьома голами у воротах колишньої команди Руслана Маліновського ще у першому таймі. Відтак Холанд став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який оформив хет-трик у своєму дебютному матчі на турнірі.

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Окрім того, тепер Ерлінг – наймолодший (19 років і 58 днів) автор трьох забитих м'ячів у першому таймі матчу Ліги чемпіонів. Попереднім власником рекорду був Андрій Шевченко, який у 1997-у році забив три голи у ворота Барселони на Камп Ноу у віці 21 року та 37 днів.

Додамо, що Холанд не вперше встановлює неймовірні досягнення. Наприкінці травня норвежець на чемпіонаті світу U-20 забив 9 мячів у ворота Гондурасу.

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