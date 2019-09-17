toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Холанд, який забивав 9 голів у матчі чемпіонату світу, встановив космічний рекорд у Лізі чемпіонів – він перевершив Шеву

23:37 249 Читать на русском
Холанд, який забивав 9 голів у матчі чемпіонату світу, встановив космічний рекорд у Лізі чемпіонів – він перевершив Шеву
Ерлінг Холанд / Getty images

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд забив свої дебютні голи у Лізі чемпіонів у матчі проти Генка.

2’ Ерлінг Холанд
34’ Ерлінг Холанд
36’ Хван Хі Чхан
45’ Ерлінг Холанд
45+2’ Домінік Собослої
66’ Андреас Ульмер
 
Джон Лукумі 40’
Мбвана Саматта 52’
2’ Ерлінг Холанд
34’ Ерлінг Холанд
36’ Хван Хі Чхан
40’ Джон Лукумі
45’ Ерлінг Холанд
45+2’ Домінік Собослої
52’ Мбвана Саматта
66’ Андреас Ульмер

Юний норвежець відзначився трьома голами у воротах колишньої команди Руслана Маліновського ще у першому таймі. Відтак Холанд став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який оформив хет-трик у своєму дебютному матчі на турнірі.

Роналду та Сімеоне готуються показати яйця, Клопп спробує взяти Неаполь, дебют Маліновського – головне в першому турі ЛЧ

Окрім того, тепер Ерлінг – наймолодший (19 років і 58 днів) автор трьох забитих м'ячів у першому таймі матчу Ліги чемпіонів. Попереднім власником рекорду був Андрій Шевченко, який у 1997-у році забив три голи у ворота Барселони на Камп Ноу у віці 21 року та 37 днів.

Додамо, що Холанд не вперше встановлює неймовірні досягнення. Наприкінці травня норвежець на чемпіонаті світу U-20 забив 9 мячів у ворота Гондурасу.

"Анти-Едегор": забив 9 голів у матчі ЧС, не поспішає у топ-клуб і слухає батька, який бився з легендою Манчестер Юнайтед

blog_ava
Україна – Португалія: квитки на матч відбору до Євро-2020 надійшли у продаж
12:55
5365
Теги
Ліга чемпіонів Рекорди Андрій Шевченко Андрій Шевченко Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Зальцбург - Генк Зальцбург Зальцбург
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
9
хв
Шахтар
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук