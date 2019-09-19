Команда тижня у Лізі чемпіонів: кривдник Шахтаря, могильник Реала та юний бомбардир Зальцбурга

УЄФА склав символічну збірну 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

До команди тижня своїх гравців делегували 7 клубів, повідомляє офіційний твіттер турніру.

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Зокрема, до збірної потрапили 3 виконавці французького Парі Сен-Жермен, а також по 2 гравці амстердамського Аякса та загребського Динамо. Крім того, в команді представлені Барселона, Олімпіакос, Манчестер Сіті та Зальцбург.

Склад символічної збірної:

тер Штеген – Меньє, Альварес, Тальяфіко, Леовац, Бернат – Вальбуена, Гюндоган, Оршіч – Холанд, Ді Марія

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