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ДИНАМО - МАЛЬМЕ ВОЛЬФСБУРГ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Команда тижня у Лізі чемпіонів: кривдник Шахтаря, могильник Реала та юний бомбардир Зальцбурга

18:31 320 Читать на русском
Команда тижня у Лізі чемпіонів: кривдник Шахтаря, могильник Реала та юний бомбардир Зальцбурга
Гюндоган (праворуч) проти Степаненка / ФК Шахтар

УЄФА склав символічну збірну 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

До команди тижня своїх гравців делегували 7 клубів, повідомляє офіційний твіттер турніру.

Ді Марія, тер Штеген та ще дві сенсації – претенденти на звання найкращого гравця 1-го туру Ліги чемпіонів

Зокрема, до збірної потрапили 3 виконавці французького Парі Сен-Жермен, а також по 2 гравці амстердамського Аякса та загребського Динамо. Крім того, в команді представлені Барселона, Олімпіакос, Манчестер Сіті та Зальцбург.

Склад символічної збірної:

тер Штеген – Меньє, Альварес, Тальяфіко, Леовац, Бернат – Вальбуена, Гюндоган, Оршіч – Холанд, Ді Марія

"Шахтарю, мабуть, вже блювати хочеться від Гвардіоли". Англійські ЗМІ – про успіх Ман Сіті в "найважчому матчі групи"

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Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу
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