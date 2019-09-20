Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард РБ Зальцбург Эрлинг Холланд получил звание лучшего игрока недели после хет-трика в ворота Генка (6:2).

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что по результатам голосования нападающий Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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Футболист отличился хет-триком в поединке 1 тура группового этапа против Генка (6:2) и стал самым молодым автором трех голов в одном матче ЛЧ, побив рекорд Андрея Шевченко.

Также уже появилась информация, что на норвежца нацелились Манчестер Юнайтед и Барселона. Напомним, на ЧМ-2019 U-20 Холанд забил 9 голов в матче с Гондурасом, а его команда победила со счетом 12:0.

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