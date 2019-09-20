toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ ЛИГА ЕВРОПЫ ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

14:41 40 Читати українською
Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Эрлинг Холанд / ФК Ред Булл Зальцбург

Форвард РБ Зальцбург Эрлинг Холланд получил звание лучшего игрока недели после хет-трика в ворота Генка (6:2).

2’ Эрлинг Холанд
34’ Эрлинг Холанд
36’ Хван Хи Чхан
45’ Эрлинг Холанд
45+2’ Доминик Собослои
66’ Андреас Ульмер
 
Джон Лукуми 40’
Мбвана Саматта 52’
2’ Эрлинг Холанд
34’ Эрлинг Холанд
36’ Хван Хи Чхан
40’ Джон Лукуми
45’ Эрлинг Холанд
45+2’ Доминик Собослои
52’ Мбвана Саматта
66’ Андреас Ульмер

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что по результатам голосования нападающий Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Команда недели в Лиге чемпионов: обидчик Шахтера, могильщик Реала и юный бомбардир Зальцбурга

Футболист отличился хет-триком в поединке 1 тура группового этапа против Генка (6:2) и стал самым молодым автором трех голов в одном матче ЛЧ, побив рекорд Андрея Шевченко.

Также уже появилась информация, что на норвежца нацелились Манчестер Юнайтед и Барселона. Напомним, на ЧМ-2019 U-20 Холанд забил 9 голов в матче с Гондурасом, а его команда победила со счетом 12:0.

"Анти-Едегор": забив 9 голів у матчі ЧС, не поспішає у топ-клуб і слухає батька, який бився з легендою Манчестер Юнайтед

blog_ava
Лига Европы: ЦСКА Москва опозорился в Болгарии, "украинский" Ференцварош выстоял в Испании, Гент с украинцами победил
00:11
1040
Теги
Лига чемпионов Главное Зальцбург Зальцбург Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Зальцбург - Генк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
41
мин
СК Днепр-1
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук