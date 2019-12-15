Холанд повідомив Сульшеру, що хоче перейти в Манчестер Юнайтед

Найбажаніший форвард наступного трансферного вікна визначився зі своїм майбутнім.

Ерлінг Холанд потрапив у віш-листи багатьох європейських клубів, але зупинив свій вибір на Манчестер Юнайтед. У п'ятницю головний тренер "дияволів" Уле Гуннар Сульшер злітав у Зальцбург, щоб переконати юного земляка обрати Олд Траффорд.

Обіцянки про вбивче тріо з Рашфордом і Марсьялем спрацювали – Холанд сказав тренеру, що хоче перейти в МЮ, повідомляє Mirror.

Холанд – перший тінейджер, який відзначився в п'яти матчах Ліги чемпіонів поспіль

На форварда Зальцбурга також претендують дортмундська Борусія та РБ Лейпциг, а його агент Міно Райола хотів би прилаштувати клієнта в Ювентус. Зимовий трансфер Холанда оцінюють у 80 мільйонів фунтів з врахуванням всіх додаткових виплат.

Якщо Холанд змінить прописку в січні, то вже не зіграє за Зальцбург – австрійська Бундесліга пішла на перерву. За першу частину сезону норвезький нападник забив 16 голів у чемпіонаті, 4 у кубку та 8 у Лізі чемпіонів.